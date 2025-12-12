Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Prozent Änderung Zuletzt ATX 5.109,21 -1,24 -63,91 5.173,12 ATX Prime 2.539,25 -1,10 -28,31 2.567,56 IATX 325,04 -0,44 -1,44 326,48

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

rst

