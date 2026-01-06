ATX

5 374,07
-41,32
-0,76 %
<
06.01.2026 17:32:00

Wiener Börse (Schluss) - Übersicht der ATX-Indizes (vorläufig)

Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.404,87 10,11 0,19 5.394,76 ATX Prime 2.683,94 4,15 0,15 2.679,79 ATX Total Return 13.182,00 24,67 0,19 13.157,33

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982

Es ist ein Fehler aufgetreten!

