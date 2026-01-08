Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.401,13 -9,01 -0,17 5.410,14 ATX Prime 2.684,42 -4,59 -0,17 2.689,01 ATX Total Return 13.172,87 -21,98 -0,17 13.194,85

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982