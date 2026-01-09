Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.405,87 -6,85 -0,11 5.412,72 ATX Prime 2.686,23 -2,77 -0,10 2.689,00 ATX Total Return 13.184,42 -15,17 -0,11 13.199,59

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

rst

ISIN AT0000999982