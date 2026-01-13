Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.403,78 -36,56 -0,67 5.440,34 ATX Prime 2.684,20 -17,17 -0,64 2.701,37 ATX Total Return 13.179,32 -89,18 -0,67 13.268,50

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982