Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.437,40 27,10 0,50 5.410,30 ATX Prime 2.700,94 14,28 0,53 2.686,66 IATX 339,32 -6,56 -1,90 345,88

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

ISIN AT0000999982