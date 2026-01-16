Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.446,95 -24,07 -0,44 5.471,02 ATX Prime 2.705,84 -10,97 -0,40 2.716,81 ATX Total Return 13.284,62 -58,70 -0,44 13.343,32

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

rst

ISIN AT0000999982