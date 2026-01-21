Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.416,95 46,10 0,86 5.370,85 ATX Prime 2.687,94 22,61 0,85 2.665,33 IATX 332,59 -2,47 -0,74 335,06

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

ISIN AT0000999982