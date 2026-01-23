Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.517,56 -27,34 -0,49 5.544,90 ATX Prime 2.739,52 -12,54 -0,46 2.752,06 ATX Total Return 13.456,83 -66,68 -0,49 13.523,51

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

rst

ISIN AT0000999982