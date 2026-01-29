Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.568,20 -52,46 -0,93 5.620,66 ATX Prime 2.763,63 -24,74 -0,89 2.788,37 IATX 338,16 -1,19 -0,35 339,35

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

ste

ISIN AT0000999982