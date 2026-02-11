Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.777,22 52,91 0,92 5.724,31 ATX Prime 2.869,78 25,33 0,89 2.844,45 IATX 336,75 -1,47 -0,43 338,22

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

ste

ISIN AT0000999982