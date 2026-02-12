Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.675,73 -131,82 -2,27 5.807,55 ATX Prime 2.824,62 -58,68 -2,04 2.883,30 IATX 336,65 0,06 0,02 336,59

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

ISIN AT0000999982