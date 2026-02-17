Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.701,28 -52,24 -0,91 5.753,52 ATX Prime 2.836,77 -20,51 -0,72 2.857,28 ATX Total Return 13.904,91 -127,41 -0,91 14.032,32

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

moe

ISIN AT0000999982