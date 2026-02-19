Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.788,53 -0,55 -32,02 5.820,55 ATX Prime 2.877,32 -0,53 -15,37 2.892,69 IATX 341,83 +0,32 +1,10 340,73

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

mik

ISIN AT0000999982