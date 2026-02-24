Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.708,73 -44,79 -0,78 5.753,52 ATX Prime 2.838,55 -18,73 -0,66 2.857,28 ATX Total Return 13.923,07 -109,25 -0,78 14.032,32

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

moe

ISIN AT0000999982