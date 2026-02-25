Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.769,10 60,37 1,06 5.708,73 ATX Prime 2.867,27 28,72 1,01 2.838,55 IATX 340,19 -0,89 -0,26 341,08

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

ISIN AT0000999982