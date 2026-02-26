Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.733,41 -32,71 -0,57 5.766,12 ATX Prime 2.852,36 -13,59 -0,47 2.865,95 IATX 341,57 0,77 0,23 340,80

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

ste

ISIN AT0000999982