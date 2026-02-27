Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.703,00 -60,61 -1,05 5.763,61 ATX Prime 2.840,55 -26,07 -0,91 2.866,62 ATX Total 13.909,09 -147,83 -1,05 14.056,92 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982