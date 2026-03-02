Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.615,12 -86,58 -1,52 5.701,70 ATX Prime 2.791,23 -48,95 -1,72 2.840,18 ATX Total 13.703,88 -202,05 -1,45 13.905,93 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

rst

ISIN AT0000999982