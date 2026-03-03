Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.433,81 -3,55 -200,26 5.634,07 ATX Prime 2.701,58 -3,54 -99,07 2.800,65 ATX TR 13.261,39 -3,55 -488,73 13.750,12

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

mik

ISIN AT0000999982