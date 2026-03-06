Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.398,81 -38,51 -0,71 5.437,32 ATX Prime 2.683,81 -19,28 -0,71 2.703,09 ATX Total 13.175,99 -93,98 -0,71 13.269,97 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982