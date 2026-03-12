Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.346,60 -87,80 -1,62 5.434,40 ATX Prime 2.660,58 -41,33 -1,53 2.701,91 IATX 330,14 -1,94 -0,58 332,08

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

ste

ISIN AT0000999982