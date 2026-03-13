Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.272,92 -76,07 -1,42 5.348,99 ATX Prime 2.622,96 -38,54 -1,45 2.661,50 ATX Total 12.868,74 -185,65 -1,42 13.054,39 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982