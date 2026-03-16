Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.298,49 +35,42 +0,67 5.263,07 ATX Prime 2.634,80 +16,64 +0,61 2.618,16 ATX Total 12.931,14 +86,45 +0,67 12.844,69 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982