Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.431,32 87,97 1,65 5.343,35 ATX Prime 2.696,06 40,70 1,53 2.655,36 IATX 325,15 -1,59 -0,49 326,74

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982