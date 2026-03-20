Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.187,73 -75,29 -1,43 5.263,02 ATX Prime 2.576,64 -37,58 -1,44 2.614,22 ATX Total 12.660,83 -183,74 -1,43 12.844,57 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982