Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.272,76 +77,94 +1,50 5.194,82 ATX Prime 2.619,23 +38,16 +1,48 2.581,07 ATX Total 12.868,34 +190,22 +1,50 12.678,12 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982