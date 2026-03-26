Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.367,18 -37,45 -0,69 5.404,63 ATX Prime 2.664,23 -17,33 -0,65 2.681,56 IATX 312,90 -0,25 -0,08 313,15

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982