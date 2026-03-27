Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.288,61 -78,29 -1,46 5.366,90 ATX Prime 2.626,57 -37,34 -1,40 2.663,91 ATX Total 12.907,02 -191,07 -1,46 13.098,09 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982