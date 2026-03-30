Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.293,88 +0,44 +23,10 5.270,78 ATX Prime 2.629,59 +0,42 +10,87 2.618,72 ATX TR 12.956,23 +0,72 +92,71 12.863,52

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

mik

ISIN AT0000999982