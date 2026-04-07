Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.443,35 -14,03 -0,26 5.457,38 ATX Prime 2.698,53 -8,38 -0,31 2.706,91 ATX Total Return 13.322,06 -34,33 -0,26 13.356,39

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

moe

ISIN AT0000999982