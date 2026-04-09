Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.648,65 -16,43 -0,29 5.665,08 ATX Prime 2.796,91 -9,11 -0,32 2.806,02 IATX 326,34 -1,13 -0,35 327,47

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982