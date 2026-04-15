Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.890,16 -8,19 -0,14 5.898,35 ATX Prime 2.913,38 -5,26 -0,18 2.918,64 IATX 329,77 0,06 0,02 329,71

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982