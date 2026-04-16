Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.867,43 -14,74 -0,25 5.882,17 ATX Prime 2.901,94 -8,50 -0,29 2.910,44 ATX Total 14.402,52 -36,18 -0,25 14.438,70 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982