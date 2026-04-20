Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.866,33 -91,37 -1,53 5.957,70 ATX Prime 2.903,17 -44,00 -1,49 2.947,17 ATX Total Return 14.399,82 -224,28 -1,53 14.624,10

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

moe

ISIN AT0000999982