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21.04.2026 17:42:00

Wiener Börse (Schluss) - Übersicht der ATX-Indizes (vorläufig)

Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.852,36 -13,97 -0,24 5.866,33 ATX Prime 2.894,88 -8,24 -0,28 2.903,12 ATX Total Return 14.365,53 -34,29 -0,24 14.399,82

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

moe

ISIN AT0000999982

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