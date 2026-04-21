Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.852,36 -13,97 -0,24 5.866,33 ATX Prime 2.894,88 -8,24 -0,28 2.903,12 ATX Total Return 14.365,53 -34,29 -0,24 14.399,82

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

moe

ISIN AT0000999982