Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.803,61 -48,75 -0,83 5.852,36 ATX Prime 2.873,02 -21,86 -0,76 2.894,88 IATX 322,00 -1,15 -0,36 323,15

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

ste

ISIN AT0000999982