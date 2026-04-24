Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.738,49 -75,20 -1,29 5.813,69 ATX Prime 2.841,83 -36,06 -1,25 2.877,89 ATX Total 14.206,41 -85,03 -0,59 14.291,44 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982