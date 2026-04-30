Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.807,35 -26,59 -0,46 5.833,94 ATX Prime 2.871,44 -10,42 -0,36 2.881,86 ATX Total 14.402,51 -65,95 -0,46 14.468,46 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982