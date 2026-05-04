Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.736,31 -58,39 -1,01 5.794,70 ATX Prime 2.836,12 -29,40 -1,03 2.865,52 ATX Total 14.226,32 -144,83 -1,01 14.371,15 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982