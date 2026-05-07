Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.946,08 -21,72 -0,36 5.967,80 ATX Prime 2.940,77 -8,84 -0,30 2.949,61 IATX 330,36 -1,63 -0,49 331,99

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982