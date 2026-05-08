Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.882,96 -58,46 -0,98 5.941,42 ATX Prime 2.909,43 -28,80 -0,98 2.938,23 ATX Total 14.602,66 -138,76 -0,94 14.741,42 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982