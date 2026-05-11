Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.942,30 +58,65 +1,00 5.883,65 ATX Prime 2.938,66 +28,64 +0,98 2.910,02 ATX Total 14.749,93 +145,57 +1,00 14.604,36 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982