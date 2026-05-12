Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.848,98 -87,50 -1,47 5.936,48 ATX Prime 2.891,29 -44,03 -1,50 2.935,32 ATX Total Return 14.537,51 -197,98 -1,34 14.735,49

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

moe

ISIN AT0000999982