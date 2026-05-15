Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.854,08 -67,72 -1,14 5.921,80 ATX Prime 2.895,49 -34,14 -1,17 2.929,63 ATX Total 14.550,20 -168,31 -1,14 14.718,51 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982