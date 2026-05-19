Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 5.836,92 -37,67 -0,64 5.874,59 ATX Prime 2.888,75 -16,98 -0,58 2.905,73 ATX Total Return 14.507,54 -93,62 -0,64 14.601,16

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

moe

ISIN AT0000999982