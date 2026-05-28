Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.053,05 -42,25 -0,69 6.095,30 ATX Prime 2.992,71 -20,15 -0,67 3.012,86 ATX Total 15.056,98 -105,11 -0,69 15.162,09 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982