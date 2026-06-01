Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.088,33 -60,54 -0,98 6.148,87 ATX Prime 3.009,66 -29,73 -0,98 3.039,39 ATX Total 15.144,76 -150,59 -0,98 15.295,35 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982