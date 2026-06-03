Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.112,51 -27,49 -0,45 6.140,00 ATX Prime 3.020,27 -14,29 -0,47 3.034,56 IATX 314,31 -2,85 -0,90 317,16

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

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ISIN AT0000999982