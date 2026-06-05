Gegen 17.30 Uhr, zu Ende der Börsensitzung in Wien, halten die Indizes der ATX-Familie bei folgenden Ständen:

Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt ATX 6.077,89 -38,64 -0,63 6.116,53 ATX Prime 3.001,25 -19,61 -0,65 3.020,86 ATX Total 15.118,78 -96,12 -0,63 15.214,90 Return

Diese Daten wurden gegen 17.30 Uhr erhoben und sind daher nur als vorläufig anzusehen. Es könnten nachträglich noch kleine Änderungen eingetreten sein.

spa

ISIN AT0000999982